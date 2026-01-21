ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö1582²¯±ß¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×¡¡¥¢¥ó¥ÁÌÛ¤é¤»É¾²Á·ãÊÑ¡ÄÁá¤¹¤®¤ë²ó¼ýÇ½ÎÏ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÃØ³
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë10Ç¯7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1106²¯8400Ëü±ß¡Ë¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é2Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£Åö»þ¥á¥¸¥ã¡¼ºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥¬·ÀÌó¤Ë¤ÏÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡ÖFOX¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ç¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥Ù¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼»á¤¬2Ç¯´Ö¤Ç¤ÎÀ¤´Ö¤ÎÀ¼¤ÎÊÑ²½¤ò»ØÅ¦¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÆ±Ä´°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼»á¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö2Ç¯Á°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤È7²¯¥É¥ë·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¿Í¡¹¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ç¤½¤Î¶â³Û¤Ë¸«¹ç¤¦Áª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¡¢2ÅÙ¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÃ£À®¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Æþ¤ê¤¿¤¬¤ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¡£¤Þ¤À¤ï¤º¤«2Ç¯¤À¤¬¡¢¤â¤é¤¤²á¤®¤È¤¤¤¦ÏÀÄ´¤Ï»ß¤ó¤À¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢Èà¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡×¤È¡È²ÁÃÍ¡É¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°Õ¸«¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤½¤·¤ÆÈà¤é¤Ï¡¢¤½¤Î¶â³Û¤ò¤¹¤Ç¤Ë¾å²ó¤ë¤Û¤É¤Î³Û¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Öµå³¦ºÇ¹â¤Î·ÀÌó¡¢°Ê¾å¤À¡×¡Ö¤½¤Î·ÀÌó¤ÏºÎ»»¤¬¼è¤ì¤¿¤è¡×¡Ö7²¯¥É¥ë¤Ï³Ê°Â·ÀÌó¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤Í¡×¡×¡ÖÈà¤Ï10²¯¥É¥ë¡ÊÌó1582²¯2000Ëü±ß¡Ë¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×¡Ö¤¿¤Ã¤¿400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó6²¯3000Ëü±ß¡Ë¤·¤«Ê§¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ÊÇ¯Êð200Ëü¥É¥ë¡ßºßÀÒ2Ç¯´Ö¡Ë¡×¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï7²¯¥É¥ë¤ò²ó¼ý¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¡¢¸ÀµÚ¤·Ëº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë