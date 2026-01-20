則本は巨人移籍…辰己は1月に宣言残留楽天は慌ただしいオフを過ごした。則本昂大投手が海外FA権、辰己涼介外野手が国内FA権を行使。一方で補強の手を緩めず、2月1日に迫る春季キャンプには“カツカツ”の支配下枠で臨むことになりそうだ。楽天はこのオフ、2021年打点王の島内宏明外野手や阿部寿樹内野手ら計12人を戦力外にした。さらに12月には、マイケル・フランコ内野手やスペンサー・ハワード投手らも自由契約。大量の退団