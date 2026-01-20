元広島・紀藤氏が振り返るドラフト指名の裏側1983年のドラフト会議で紀藤真琴氏（株式会社EJフィールド代表取締役）は、広島から3位指名を受けた。中京高（現・中京大中京）ではエース・野中徹博投手（元阪急・オリックス、中日、ヤクルト）の陰に隠れた2番手投手ながら潜在能力の高さが評価され、強肩強打の外野手として注目されていた。当初は社会人野球・日本石油（現・ENEOS）入りを考えていたが、広島・木庭教スカウトの熱