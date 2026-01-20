元広島・紀藤氏が振り返るドラフト指名の裏側

1983年のドラフト会議で紀藤真琴氏（株式会社EJフィールド代表取締役）は、広島から3位指名を受けた。中京高（現・中京大中京）ではエース・野中徹博投手（元阪急・オリックス、中日、ヤクルト）の陰に隠れた2番手投手ながら潜在能力の高さが評価され、強肩強打の外野手として注目されていた。当初は社会人野球・日本石油（現・ENEOS）入りを考えていたが、広島・木庭教スカウトの熱意でプロ入りに傾いたという。

中京では1982年の2年夏までは控え投手、2年秋からは「5番・右翼」兼投手として、投打ともに非凡なものを見せていたが、卒業後の進路は社会人が基本路線だった。「大学からもいろいろお話はいただいたんですけど、自分の中で、大学に行ったら遊びほうけちゃって、野球をやらなくなったり適当になったら嫌だなというのがあった。だったら職業野球の方がいいんじゃないかと思ってね」。

その時点でプロはあまり考えていなかった。「プロのスカウトはよく中京のグラウンドに来られていましたけど、ほとんどが野中を見に来ているんだな、としか思っていなかった。そりゃあ俺なんか見に来ないだろう、みたいな感じでやっていましたからね」。そんな気持ちもあって日本石油の練習に参加したそうだ。「中京の2つ上の先輩が日本石油におられて、1回グラウンドに来いって言われたんです」。

その時は日本石油の寮に宿泊した。「多摩川だったかな。グラウンドの横に寮があって、行ったら1つ上の荒井（幸雄）さん（元ヤクルト、近鉄、横浜）と一緒の部屋だったんです。荒井さんといろいろ話をして、夜は焼き肉の接待を受けた」と話す。「次の日は会社。お昼に3段、4段はある弁当を出されて、ちょっと軽い（筆記）テストをやるからって言われた。で、まず弁当を食べて、さあ（テストを）やろうかなと思ったら（担当者が）もう帰って来られたんですよね」。

まだ名前ぐらいしか書いていない状態でテストを回収されたそうだ。「『全然書いてないですけど』って言ったら『いいよ、いいよ』って。その後『合格です』って言われました」。他にも東海地区の社会人チームから誘われたそうだが、日本石油を第一に考えていたという。「東京にもちょっと憧れがありましたしね」。ところが、そこからプロ入りの話が本格化していく。

「中京のグラウンドで、お袋がスカウトの方に『紀藤君のお母さんですか』って言われて……。それが広島の木庭さんなんですけどね。お袋は上から下まで見られて『ああ、このお母さんだったら大丈夫』って言われたらしいです。お袋はソフトボールをやっていてごつくて大きかったんでね」と紀藤氏は笑いながら話す。「翌日、学校に行ったら（野球部監督の杉浦藤文）先生に、（プロの）どこどこから話がきているという話を聞きました。家に帰って社会人にするか、プロにするか相談してこいって」。

スカウトの熱意で気持ちに変化「包み隠さず本音で話してくれた」

ここからプロを考えるようになった。「（その前に）日本石油から帰って先生に合格を報告しに行ったとき、『プロだったらどうする？』って聞かれて『そこはまた考えたいと思います』と伝えていたので、たぶん、先生も相手さん（日本石油）とそういう話はしていたと思うんですけどね」。いくつかあったプロからの誘いの中で、ドラフト前には広島に入りたいという気持ちになっていたという。

「やっぱり木庭さんの熱意ですよね。何回も家に来られましたから。包み隠さず本音で話してくれたと思うんですよ。当時のカープはそんなに給料を出せませんけど、寮の食事はすごいですからとか、そういうサポートは一生懸命させていただきますってね」。父・住（ただし）さんも広島を勧めたそうだ。「ウチの親父は（高校、大学、社会人と）野球をやっていた人間だから、分かったんじゃないですかね。ここはすごく教育熱心な球団だぞってね」。

それで迷いはなくなった。「社会人の方はどこのチームも“ウチに入って（3年後に）ドラフト1位になれば、契約金も上がる。プロはそこからでも遅くないんじゃないか”というニュアンスだったけど、どうせプロに行くのであれば、若いうちからプロの技術を身につけたいなと思いました。プロって技術商売で、体力勝負じゃないんでね」。

1983年11月22日、東京・飯田橋のホテルグランドパレスで行われたドラフト会議。当時は全順位が入札制で、広島は1位・川端順投手（東芝）、2位・小早川毅彦内野手（法大）に続く、3位で横浜商・三浦将明投手を指名したが、中日、大洋と競合。抽選で外れて、紀藤氏を投手として指名した。（三浦投手の交渉権は中日が獲得）。

「中日は1位が藤王（康晴内野手、享栄）で、3位が三浦、4位に紀藤みたいな話だったと思う」と紀藤氏は明かす。もし広島が3位抽選で三浦の当たりクジを引いていれば違う展開になったかもしれないが、それも運命だったということだろう。「スカウトにはバットも用意してこいって言われました。『どっちを先にやる？』って聞かれて『野手は後からでもできるから、ピッチャーやります』と言って、ずっとピッチャーになったんですけどね」。紀藤氏のカープ生活が幕を開けた。（山口真司 / Shinji Yamaguchi）