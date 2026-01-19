2018年4月の南北首脳会談で板門店宣言に署名した北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長（左）と韓国の文在寅大統領＝板門店の韓国側施設「平和の家」（韓国共同写真記者団・共同）【北京共同】韓国の大手紙、京郷新聞は19日までに、文在寅政権下の2018年12月に北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（当時・党委員長）の訪韓計画を実現させようとしたが「発表直前に北朝鮮側が拒否した」とする当時の文大統領側近の証言を報じた。同9月の南北