左投げのナックルボーラーとして活躍したウッド氏ホワイトソックスなどでナックルボーラーとして活躍したウィルバー・ウッド氏が84歳で亡くなったと、18日（日本時間19日）に米紙「ニューヨーク・ポスト」が報じた。5年連続で40試合以上に先発するなど、鉄腕としても知られた。ウッド氏はホワイトソックス移籍後の1967年にナックルボールを習得。同年に中継ぎを中心に51試合に投げてブレークすると、1968年は88試合に登板する