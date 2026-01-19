Akiさんがラスト公演に涙「幸せなdiana人生」“ラスト”に流した涙に、ファンの間に感動が広がった。DeNAのオフィシャルパフォーマンスチーム「diana」は18日、横浜市の関内ホールで「THE FINALS-diana2025-」を開催。今季限りで卒業する“速すぎるチア”ことAkiさんの晴れ舞台に「キラキラしてた」「見れてよかった」とファンの声が寄せられた。2025メンバー全員では最後となるパフォーマンスに自然と力が入った。Akiさんら卒業