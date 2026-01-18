新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ボカロP／アーティスト・DECO*27が総合プロデュースを手がける“新しい初音ミクの３Dワンマンライブ”「デコミク LIVE starring 初音ミク 『Hello』 Produced by DECO*27 / OTOIRO」夜公演を２月14日（土）18時より「ABEMA PPV」にて独占生配信することを決定した。また、本配信の視聴チケットを１月16日（金）19時より販売開始している。 本配信は、２月14日（土）に東京・国立代々