DECO*27プロデュースの初音ミク３Dワンマンライブ配信決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ボカロP／アーティスト・DECO*27が総合プロデュースを手がける“新しい初音ミクの３Dワンマンライブ”「デコミク LIVE starring 初音ミク 『Hello』 Produced by DECO*27 / OTOIRO」夜公演を２月14日（土）18時より「ABEMA PPV」にて独占生配信することを決定した。また、本配信の視聴チケットを１月16日（金）19時より販売開始している。
本配信は、２月14日（土）に東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催されるデコミク初の単独３Dライブ。DECO*27が生み出してきた楽曲群を軸に、音楽・世界観・ビジュアル表現すべてを再構築し、初音ミクを“ひとりのアーティスト”として描き出す、これまでにないライブ体験が展開される。ステージに登場するのは、DECO*27の楽曲が持つ二面性を体現したデコミク（ライトネス）とデコミク（ダークネス）という２つの姿の初音ミク。明るくポップで前向きな感情を象徴するライトネス、そして葛藤や衝動、内面の感情を色濃く映し出すダークネス、その対照的な存在がステージ上で交差し、DECO*27ならではの感情表現と物語性を立体的に描き出す。
本ライブでは、楽曲単体のパフォーマンスにとどまらず、照明・映像・ステージ演出が緻密に連動。３DCGならではの表現力を最大限に活かし、従来のバーチャルライブとは一線を画す没入感の高いステージ体験を実現。DECO*27が描いてきた“ミクの物語”が３Dライブという新たな表現で立ち上がる特別な一夜。そのすべてをぜひABEMAで。
(C) DECO*27 / (C) OTOIRO / (C) CFM
