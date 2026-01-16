高市首相が1月14日、衆議院を解散する意向を与党幹部に伝えたことを受け、県内の各自治体の選挙管理委員会は、開票所の確保など対応に追われています。高市首相は、14日に与党幹部と会談し、1月23日に召集の通常国会で、早期に衆議院を解散する意向を伝えました。一方、詳細は1月19日に自ら説明するとし、選挙日程などは未だ明らかになっていません。想定される投開票日は、2月8日か15日。突然吹いた「解散の風」、徳島市選挙管理