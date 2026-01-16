JRÅÄÄ®±Ø¤Ç²Ð»ö¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ê¤É¤¬ÄäÅÅ¤È¤Î´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛJRÅÄÄ®±Ø¤ÎÍÍ»ÒÅìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°8»þÁ°¡¢JRÅÄÄ®±Ø¤ÎÀþÏ©¤Ç²Ð»ö¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉÂâ°÷¤é¤¬¸½¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢±Ø¹½Æâ¤ÎÊÑ°µ´ï¤¬¾Æ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤±¤¬¿Í¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£JR»³¼êÀþ¤ÈµþÉÍÅìËÌÀþ¤ÏÄäÅÅ¤Î±Æ¶Á¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ê¤É¤¬´ØÏ¢