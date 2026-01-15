ÆÁÅçÂç³Ø¤Î½Ú¶µ¼ø¤¬12·î¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¤¤¤¿³¨ËÜ¤ò½ÐÈÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê³¨ËÜ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢Ë­À®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÊÏ¯ÆÉ¡¦Ë­À®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¡Ö¤Ü¤¯¤Î¤Ê¤Þ¤¨¤Ï ¤¿¤¯¤È¡£¤¤¤Þ ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ã¤³¤¦¤Ë¤»¤ó¤»¤¤¡£¥Þ¥Þ¤È¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¹¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡Ö¤½¤ì¤«¤é¤Ü¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤«¤¯¤Ë¤¹¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤â¤¤¤ë¡× 12·î¡¢½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿³¨ËÜ¡Ö¤Ë¤ó¤Á¤·¤ç¤¦¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¡£ ¡ÊÏ¯ÆÉ¡¦Ë­