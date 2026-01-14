雨の日の猫ねこちゃんホンポ

猫が『雨の日』にたくさん寝る理由4つ　本能が関係している？意外な原因をご紹介

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 猫が雨の日にたくさん寝る理由を紹介している
  • 本能的なエネルギー温存、気圧と湿度で体がだるい
  • 濡れたくないから、体温管理をしている可能性がある
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 1人で男湯に入った息子の告白
  2. 2. 宇野昌磨 本田真凜とは一度破局
  3. 3. 「父親公表」小西遼生が言及も
  4. 4. 関根勤 芸能界の「枕営業」激白
  5. 5. 加熱式たばこが値上げされるワケ
  6. 6. 洗濯機に落下した息子放置? 逮捕
  7. 7. 家事しない松山ケンイチに嘆き
  8. 8. イワクラ「破局理由」に納得の声
  9. 9. 電撃婚の噂も…仲野太賀別れたか
  10. 10. ディズニー駐車場 2台分占拠物議
  1. 11. 吉村知事の手のひら返し→呆れ声
  2. 12. セリアで買える「本当に使える110円グッズ」3つ。クローゼットの収納量が2倍に増えるハンガーも
  3. 13. aespa 初の日本ドラマ主題歌決定
  4. 14. 人工ダイヤモンド人気が上昇
  5. 15. iPhoneの「残クレ」購入が急増
  6. 16. この家ヤバい 神奈川で家賃1.8万
  7. 17. 俳優ひき逃げで…白タク行為発覚
  8. 18. 高市早苗&韓大統領 ドラムで共演
  9. 19. 長澤まさみ巡り事務所が抗議声明
  10. 20. みやぞん 38階から落ちた過去
  1. 1. 洗濯機に落下した息子放置? 逮捕
  2. 2. 人工ダイヤモンド人気が上昇
  3. 3. iPhoneの「残クレ」購入が急増
  4. 4. 俳優ひき逃げで…白タク行為発覚
  5. 5. 早稲田大 3人の合格を取り消し
  6. 6. 捜査対象に私的接触→批判が殺到
  7. 7. 一度日本撤退も開店ラッシュ続く
  8. 8. イラン反政府デモ 死者1万2000人
  9. 9. 小動物にチョコ…客が与えたか
  10. 10. 既婚女性 夫選びでの後悔1位は
  1. 11. 高市電撃解散に麻生氏が激怒か
  2. 12. 気圧大幅ダウン 頭痛などに注意
  3. 13. 「24」ジャック・バウアー役逮捕
  4. 14. 店の壁に遺体 客が覚えた違和感
  5. 15. 元青汁王子の新事業 疑問の声も
  6. 16. 洗濯機から身に覚えないタグ発見
  7. 17. 自民党の獲得議席 大勝予測流出
  8. 18. スーパーで車にひかれ1歳児死亡
  9. 19. 被害者に無償で弁護士支援 開始
  10. 20. 小川晶市長 なぜ再選できたのか?
  1. 1. ディズニー駐車場 2台分占拠物議
  2. 2. 高市早苗&韓大統領 ドラムで共演
  3. 3. 2026年「オセロ休日」で5連休に
  4. 4. 小川氏再選「倫理観崩壊」危惧も
  5. 5. 高市首相、土俵での表彰を見送り
  6. 6. 吉村知事 ダブル選に臨む意向
  7. 7. 出ていけ発言 へずま氏に抗議文
  8. 8. 神谷代表 小選挙区で見送り検討
  9. 9. 高市首相 衆院解散の意向伝達か
  10. 10. スシローに来たけど…気持ち悪い
  1. 11. 「手取り増やす…滞りが心配」
  2. 12. 娘の最後の言葉「連絡しないで」
  3. 13. 衆院解散案が浮上、なぜいま？
  4. 14. 高市首相、与党幹部に通常国会早期に衆院解散・総選挙の意向伝える　19日に説明へ
  5. 15. 生放送で「進次郎覚醒」驚愕の声
  6. 16. 酔っ払いに一言 全員が救われた
  7. 17. 東京オートサロンで局部撮影被害
  8. 18. 高市首相に年明け解散を迫ったか
  9. 19. 鹿島建設の元副社長が事故死
  10. 20. 日韓首脳会談　両国が気にする中国の存在　日中韓の思惑は…
  1. 1. 韓国前大統領に死刑求刑 遅延も
  2. 2. 中国女性 拉致され売春強要か
  3. 3. 韓前大統領に死刑求刑 内乱首謀?
  4. 4. 中国製のパネル 南アの経済危機
  5. 5. 「恐韓症の葬式に…」と露骨挑発
  6. 6. 高市首相&李大統領 まさかの共演
  7. 7. 初の自閉症のバービー人形発売
  8. 8. 米特殊部隊が最強と呼ばれる理由
  9. 9. 金正恩氏の妹「侵害認めて謝罪」
  10. 10. BTSにより…業界で「非常事態」
  1. 11. 「死んだ？」アプリが中国で人気
  2. 12. 「人民元を外貨に替えたい」理由
  3. 13. グリーンランド、米の領有拒否へ
  4. 14. ベネズエラ 露の防空網作動せず?
  5. 15. 韓国バッテリー大手3社 赤字転落
  6. 16. 米政権で過去最多 ビザ取り消し
  7. 17. 高市首相が叩いたドラムは韓国産
  8. 18. BTS 世界ツアーで7年ぶり日本に
  9. 19. トランプ氏グリーンランドに威嚇
  10. 20. ガソスタ11カ所爆発 タイ南部
  1. 1. この家ヤバい 神奈川で家賃1.8万
  2. 2. 竹中平蔵氏「中国は日本に攻撃」
  3. 3. 大手1年目「入る企業間違えた」
  4. 4. レアアースの依存度 財務省語る
  5. 5. 【たばこ税】2026年「加熱式たばこ」が増税で、1箱「500円→700円」の値上げに!?「紙巻きたばこ」は2027年以降に増税の見込み…もし“禁煙”したら、いくら節約できるでしょうか？
  6. 6. 高市政権が｢最強｣になったワケ
  7. 7. インテル&AMD ほぼ完売状態か
  8. 8. マックよりバーキンの方が安い?
  9. 9. 自転車取り締まり強化が裏目に?
  10. 10. Xで拡散された iPhone裏技が危険
  1. 11. 退職金にまつわる残酷な収支予測
  2. 12. トランプ氏 ダボス会議に出席へ
  3. 13. 王将 新「極王シリーズ」販売
  4. 14. トライアルが反落、１２月既存店売上高は３カ月ぶり前年割れ
  5. 15. 4歳の息子と「新幹線の自由席」で帰省したら、乗客に「息子さん、お金払ってないから座れないよ」と言われた！ こども運賃“約7000円”払わないと、席は確保できないでしょうか？ 運賃ルールを確認
  6. 16. 堀江氏 レシピ動画見ない理由
  7. 17. イオンの提携解消にアオキHD言及
  8. 18. 日経平均 史上初の5万4000円台に
  9. 19. シャワーと湯船 費用に差は?
  10. 20. ミニストップに店内調理の葛藤
  1. 1. シャオミ、新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」を日本で1月22日9時に販売開始！販売するモデルや価格などの詳細は後日案内
  2. 2. AppleとGoogle AI分野で提携へ
  3. 3. Gmail 5つのAI機能が追加へ
  4. 4. IDカードを大胆にアレンジ
  5. 5. 宇宙ステーション 11の帰還後
  6. 6. 音楽好きのあなたなら「ドングル型DAC」が新しい親友になるかもしれません
  7. 7. SFみたいな家事手伝いロボ登場
  8. 8. アイ・オー、外付けHDDに録画したTV番組を保存できる「BDレコ」
  9. 9. 【楽天モバイル】固定回線化におすすめ！1円モバイルWi-Fiルーター！「Rakuten WiFi Pocket Platinum」を7ヵ月間利用して感じたメリット7点
  10. 10. Apple 新サブスクスクを発表
  1. 11. iOS 26で翻訳対応した電話アプリ
  2. 12. Windows11搭載PCの「CMOS」とは
  3. 13. 印尼&馬 生成AI「Grok」を遮断
  4. 14. 超新星爆発が迫る赤色超巨星「ベテルギウス」に、新たに確認された“伴星”の姿
  5. 15. Googleの次期スマホ「Pixel 10a」と見られる「G4H7L」や「GV0BP」、「GE1GQ」がFCCを通過！Wi-Fi 7やUWB、ミリ波は非対応に
  6. 16. Ankerの45W充電器 1月に発売へ
  7. 17. 高速伝送を実現！薄さ1.9mmのCAT7フラットLANケーブル、新色ブルーを追加
  8. 18. Uber Eatsで「西友」商品が届く
  9. 19. 【これは初めてだ】反射型液晶を搭載した「Paper 7 カラー 7.8インチ RLCD タブレット」をレビューします。電子ペーパーとも違うディスプレイです
  10. 20. 日本語で指示するだけ！ Googleの無料AIコーディングアプリ「Antigravity」でWebサイトやゲーム、アプリを自動生成！
  1. 1. 長野五輪銅メダリストが事故死
  2. 2. 全国都道府県対抗駅伝 18日号砲
  3. 3. ミスで五輪出場できず JOCが言及
  4. 4. 大谷翔平 年俸より…珍しい契約
  5. 5. 何してんだ! ゴール前で痛恨ミス
  6. 6. 未定の菅野は「巨人獲らないと」
  7. 7. F1新マシンに「イケてる」熱視線
  8. 8. 「GMO行くのチートやろ」と注目
  9. 9. お父さんは小笠原氏なんだ 驚き
  10. 10. U-23アジアカップ「日本最強だ」
  1. 11. ドジャース・山本由伸　プロ10年目へ地元・備前市でのショットで意気込み新た
  2. 12. 高校サッカー 珍現象が相次ぐ
  3. 13. JOC会長陳謝 五輪ボブスレー問題
  4. 14. J1町田 他クラブから補強ない訳
  5. 15. プリモディーネ死す「安らかに」
  6. 16. 5年&245億円超 オファーを拒否か
  7. 17. 国技館に大物芸能人 SNSざわつく
  8. 18. 岡本和真に「実力平均以下」酷評
  9. 19. 忖度なしで、良かったバイク用品
  10. 20. 韓国サッカー 衝撃の大惨事
  1. 1. 宇野昌磨 本田真凜とは一度破局
  2. 2. 「父親公表」小西遼生が言及も
  3. 3. 関根勤 芸能界の「枕営業」激白
  4. 4. 家事しない松山ケンイチに嘆き
  5. 5. イワクラ「破局理由」に納得の声
  6. 6. 電撃婚の噂も…仲野太賀別れたか
  7. 7. 吉村知事の手のひら返し→呆れ声
  8. 8. aespa 初の日本ドラマ主題歌決定
  9. 9. みやぞん 38階から落ちた過去
  10. 10. 小川氏と田久保氏の決定的な差
  1. 11. 久米宏さんが「嫌い」だった人
  2. 12. 相撲で予期せぬ「止めろ止めろ」
  3. 13. 綾瀬の衣装「目のやり場に困る」
  4. 14. 粗品 ついに借金が1億円を突破
  5. 15. ついに決意…松田ゆう姫結婚発表
  6. 16. 芸能界の闇…渡邊渚が衝撃の返答
  7. 17. 河合郁人の「裏切り」にドン引き
  8. 18. 「つながらない権利」注目集まる
  9. 19. 三崎優太氏 衝撃告知の全貌公開
  10. 20. 8時間かくれんぼ 河合郁人が物議
  1. 1. しまむら「490円下着」に本音
  2. 2. 榎本加奈子さんと2S 美しすぎる
  3. 3. 缶コーヒー「BOSS」タイで大人気
  4. 4. 「ちいかわベビー」第2弾発売へ
  5. 5. 14歳冬に妊娠 9カ月まで言えない
  6. 6. HMで作るふわふわカステラ作り方
  7. 7. 「投刀塚」はなんて読む？「た」から始まる熊本県の地名！
  8. 8. 「性交痛」起こりやすい人の特徴
  9. 9. ミスドの「限定ドーナツ」紹介
  10. 10. 220人の会社に160人辞めた体験談
  1. 11. 関東近郊にある注目のコーヒー店
  2. 12. 嫁を徹底追い詰める毒義母と夫
  3. 13. ブラの買い替え頻度 1年に1回
  4. 14. ユニクロ 追加購入のパンツ厳選
  5. 15. 自ら「腐女医」と名乗る ママに
  6. 16. 【ユニクロのチラシ】寒波に備える防寒ウェアが超特価！ヒートテックやアウターなど高機能アイテムがお買い得。
  7. 17. Diorの世界観に注目集まる新世界
  8. 18. 60年に一度 おすすめ開運神社3選
  9. 19. 3COINSの高見えアクセを厳選
  10. 20. 韓国「渋イケメン」に話題沸騰