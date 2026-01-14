Apple¤Ï1·î13Æü¡ÊÊÆ¹ñ»þ´Ö¡Ë¡¢Æ°²èÊÔ½¸¤ä²»³ÚÀ©ºî¡¢²èÁüÊÔ½¸¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö·Ï¥¢¥×¥ê¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¿·¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡ÖApple Creator Studio¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÎÁ¶â¤Ï·î³Û1,780±ß¤Þ¤¿¤ÏÇ¯´Ö17,800±ß¤Ç¡¢1¥«·î¤ÎÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£Âç³ØÀ¸¡¦¶µ¿¦°÷¸þ¤±¤Ë¤Ï·î³Û480±ß/Ç¯´Ö4,800±ß¤Î³Ø³ä¥×¥é¥ó¤âÍÑ°Õ¤·¤¿¡£Äó¶¡³«»Ï¤Ï1·î29Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Apple Creator Studio¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¼ç¤Ê¥¢¥×¥ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£Final Cut Pro¡§¥Ó