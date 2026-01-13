近年では“婚活サイト”や“マッチングアプリ”も一般化し、ネットを通じた出会いも当たり前になった。だが一方で、SNSなどでは婚活に対するネガティブな情報、理想と現実の狭間で悩む人が多いことも話題になっている。そんな世相を映してか、婚活がテーマの電子コミック『うらはらマリッジ』（シーモアコミックス）が話題に。一見、少女マンガ的に見えた出会いは、予想外の展開をはらんで…。作者である夕のぞむ先生に本作に込