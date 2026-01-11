ローソンは、2026年1月13日(火)より「ご当地！うまいもん祭」を開催。東海・北陸地区のローソン店舗では、「味仙名古屋駅店」監修のからあげクンや台湾ラーメン、地元食材を使用したパンやスイーツなど計8品が発売されます。 ローソン「ご当地 東海・北陸 ！うまいもん祭」 開始日：2026年1月13日(火) ※台湾ラーメンのみ1月12日(月)販売エリア：東海・北陸地区のローソン店舗（約1,600店）商品数：計8品 ロ