元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（59）が10日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。「今年いなくなると思う人」について語った。同番組はこの日が2026年初の放送とあって、出演者が「今年はこうなる」と予想をすることに。一茂は、「時勢を見極められないとバイバイ」を挙げる。その意味について「時代の潮流に乗れない人は、どんどんいなくなるんじゃないかって。特に芸能界、そうじゃ