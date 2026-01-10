フィッツジェラルド獲得発表、イバニェスと合意報道ドジャースは9日（日本時間10日）、ウエーバー経由でツインズからDFAとなっていたライアン・フィッツジェラルド内野手を獲得したと発表した。また、タイガースからFAになったアンディ・イバニェス内野手と1年契約で合意したと米記者が伝えた。フィッツジェラルドの入団で40人枠が埋まり、さらにイバニェスを入れるためには1枠を空ける必要がある。キューバ出身のイバニェス