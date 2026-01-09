県は1月9日、年末年始をはさんだ1週間のインフルエンザ感染者数を発表しました。見た目の数字は大きく減少していますが、県は年末年始休暇の影響で実際より感染報告が少ない可能性があるとして、「インフルエンザ警報」を継続しています。県によりますと、1月4日までの1週間に県指定33の医療機関で確認されたインフルエンザの感染者は314人で、1医療機関あたりの平均は、前の週より大幅に少ない9.52人でした。インフルエンザ警報の