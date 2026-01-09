ドジャースは2026年のパワーランキングで1位に米スポーツ放送局「ESPN」は7日（日本時間8日）、2026年のMLB球団パワーランキングを発表した。1位にはワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースがランクイン。寸評では更なる補強も予想した。ドジャースは昨季、大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希の日本人3投手を擁しワールドシリーズ連覇を達成した。オフにも通算253セーブを誇るエドウィン・ディアス投手と3年契約に成功。3連覇