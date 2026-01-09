県内の2025年11月の有効求人倍率は1.19倍と、前の月を0.01ポイント下回ったことが、徳島労働局のまとめでわかりました。徳島労働局によりますと、県内の2025年11月の有効求人数は1万5582人と、前の年の同じ月と比べて2.2％減少しました。これに対し有効求職者数は1万2358人と、前の年の同じ月と比べ7.2％減少し、8カ月連続の減少となりました。この結果、仕事を求める人1人に対する働き口の数、有効求人倍率は1.19倍となり、前の月