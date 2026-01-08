スマートフォンやテレビ、タブレットなど、身の回りには動画を楽しめる環境があふれている。地上波テレビのほか、YouTubeや各種動画配信サービスなど、視聴スタイルも年々多様化している。インターネットリサーチの株式会社NEXERはこのほど、ジョイタス株式会社と共同で、全国の男女400人を対象に「もっとも見ている動画視聴サービス」についてのアンケートを年代別に実施、結果を公表した