株式会社ダスキンが運営するミスタードーナツは、ベルギーのプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」とコラボレーションした新商品『Mister Donut×GODIVA』全５種類を１月９日（金）から期間限定発売する。本コレクションは、ミスタードーナツ日本での創業55周年とゴディバ創業100周年を記念し、共に仕上げた特別なアニバーサリーコレクションでこれまでにないプレミアムな商品となっている。 今回は発売に伴い、今田美桜さん