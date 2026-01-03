今田美桜、最近の自分へご褒美は？「お買い物に行きまして…」
株式会社ダスキンが運営するミスタードーナツは、ベルギーのプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」とコラボレーションした新商品『Mister Donut×GODIVA』全５種類を１月９日（金）から期間限定発売する。本コレクションは、ミスタードーナツ日本での創業55周年とゴディバ創業100周年を記念し、共に仕上げた特別なアニバーサリーコレクションでこれまでにないプレミアムな商品となっている。
今回は発売に伴い、今田美桜さんが出演する新 TVCM『Mister Donut×GODIVA 「甘やかしていい日。」篇』を同日より全国で放映開始。CMでは今田さんが頑張ったご褒美としてドーナツを頬張る、自分を「甘やかしていい日」の様子を表現している。
CMの舞台は仕事後の夜のおうち時間。“自分を褒める理由なんてなんだっていい”というメッセージのもと、仕事を頑張った自分を褒める「甘やかしていい日」を描く。今田さんは自分へのご褒美としてミスタードーナツとゴディバのコラボレーション商品を頬張ると、そのおいしさに驚き思わず笑みが。新商品の特別で幸せな味わいを今田さんの表情で体現している。さらに、今田さんがリラックスムードでまったりと過ごす姿や甘いドーナツに心までほどける幸せそうな可愛らしい表情は必見。
また、１月16日（金）よりTVCM でも描いた今田さんの「甘やかしていい日」の様子を Vlog 風にまとめたWEB 動画「甘やかしていい日の Vlog Mio Imada」を公開。この動画は、TVCM でも描いた今田さんの「甘やかしていい日」の様子を Vlog 風にまとめた内容に。
さらには撮影の裏側をおさめたメイキング動画とインタビュー動画も１月８日（木）より WEB 上で公開。インタビューでは CM 撮影や新商品の感想のほか、CMの内容にちなんでリフレッシュ方法や自分へのご褒美、最近もらって嬉しかったもの、加えて行きたい旅行先や寒さを乗り越える今田さん流の冬の楽しみ方など幅広くトーク。
リフレッシュ方法については「様々ありますが、日常的にやっていることはお風呂の時間。湯船にゆっくり浸かります。あまり携帯とかを持ち込まず、何かするわけでもないんですけど、ぼーっとする時間を作っています。あとは時間があれば旅行とかに行くと、大きなリフレッシュになるかなと思っています」と話し、お気に入りの場所や行きたい旅行先は「今まで行った中では、スペインにはもう一度行ってみたいなとは思います。ご飯もおいしかったし、人の空気感とか全体の空気感がすごく好きで、もう一度訪れたい場所です」とのこと。
そして、自分へご褒美については「この間お買い物に行きまして。すごく悩んだのですが、古着屋さんだったので、“もう一点物だし”と思って買いました（笑）。（購入したものは）トータルです。トータルコーディネートで買いました」。寒い冬の過ごし方・楽しみ方については「やっぱり冬の外の空気ってすごく澄んでいて気持ちが良いので、冬はお散歩とかも好きです」と明かしている。
