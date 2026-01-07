サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ポケットコイル内蔵でソファのような座り心地と、コンパクトな収納を両立した「折りたたみ座椅子（150-SNCF73BK）」を発売した。■ポケットコイル採用でへたりにくく快適な座り心地座面には、ベッドや高級ソファにも使われる独立したポケットコイルを内蔵している。一つひとつのコイルが点で体を支えるため、体圧が分散され、長時間座っていても疲れにくい