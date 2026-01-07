極上の座り心地！ポケットコイル内蔵の折畳座椅子
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ポケットコイル内蔵でソファのような座り心地と、コンパクトな収納を両立した「折りたたみ座椅子（150-SNCF73BK）」を発売した。
■ポケットコイル採用でへたりにくく快適な座り心地
座面には、ベッドや高級ソファにも使われる独立したポケットコイルを内蔵している。一つひとつのコイルが点で体を支えるため、体圧が分散され、長時間座っていても疲れにくいのが最大の特徴だ。ウレタンのみの座椅子に比べて耐久性が高く、底付き感のないふかふかのクッション性が、日々のリラックスタイムを格上げする。
■折りたたみ機能と持ち手付きで移動も収納もスムーズ
背もたれを前方にパタンと折りたためる構造を採用している。使用しないときはデスクの下や押し入れの隙間などにコンパクトに収納可能だ。また、背面には便利な「持ち手」が付いており、片手で楽に持ち運ぶことができる。掃除の際の移動や、リビングから自室への持ち運びもストレスなく行える、現代の住環境に即した設計だ。
■シーンに合わせて選べる14段階リクライニング
背もたれには14段階の細かなギアを搭載している。テレビ視聴や読書、スマホ操作、さらにはフラットにしてのお昼寝など、その時々の姿勢に合わせて最適な角度に調整が可能である。自分の好みにフィットするポジションを確実に見つけられるため、集中したい作業時間から完全な休息まで、幅広いシーンで活躍する一台である。
■通気性抜群のメッシュ素材で一年中さらっと快適
張地には通気性に優れたメッシュ生地を全面に採用している。夏場の蒸し暑い時期はもちろん、冬場の暖房の効いた室内でも、長時間座り続けた際の背中やお尻のムレを効果的に軽減する。サラッとした肌触りが心地よく、季節を問わずオールシーズン快適に使用できる。汚れが目立ちにくいブラックカラーは、どんな部屋にも馴染む。
■ゆったり座れるワイドな座面と安心の堅牢設計
座面幅は約51cmとゆったりしたワイド設計になっており、男性でも窮屈さを感じることなくリラックスできる。内部には頑丈なスチールフレームを採用し、しっかりと体を支える安定感を実現した。厚み約14cmのボリュームある座面が床の硬さや冷たさを遮断し、フローリングの上でも快適なフロアライフをサポートする。
■ソファのような座り心地と、コンパクトな収納を両立した「折りたたみ座椅子（150-SNCF73BK）」
■ソファのような座り心地と、コンパクトな収納を両立した「折りたたみ座椅子（150-SNCF73BK）」
