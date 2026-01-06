県内で、2026年注目の人物をご紹介する新春シリーズ「今年にかける」。2回目の1月6日は、プロ野球横浜DeNAベイスターズの若きスター候補、鳴門市出身の石上泰輝選手に迫ります。 横浜DeNAベイスターズ、石上泰輝選手24歳。堅い守備と俊足が売りの、通称「ハマのカミカミ」です。鳴門市出身の石上選手は、徳島商業高校から東洋大学を経て、ドラフト4位でDeNAへ。プロ2年目の2025年に早くもショー