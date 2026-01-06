習近平国家主席は1月5日午後、北京市内の人民大会堂で、中国を公式訪問中の韓国の李在明（イ・ジェミン）大統領と会談を行いました。習主席は会談の席で「現在、世界は百年に一度の大変局が加速的に進展し、国際情勢では混乱と交錯がより深まっている。中韓は地域の平和を維持し、世界の発展を促進する面で重要な責任を担っており、広範な利益の共通点がある。歴史の正しい側に堅固に立ち、正しい戦略的選択をすべきだ」と強調しま