ベイビー。もっと俺を汚い言葉で煽ってくれよ――。ドジャースからフリーエージェント（ＦＡ）となっているキケ・ヘルナンデス（３４）が米ポッドキャスト番組の「Ｂａｓｅｂａｌｌ＆ｃｏｆｆｅｅ」に出演。歴史的名勝負となった昨秋のワールドシリーズ（ＷＳ）で世に放たれてしまった、山本由伸投手の「言ってない名言」を手放しで称賛した。山本はＷＳ第２戦の先発登板を前にした会見で「何としても負けるわけにはいかないの