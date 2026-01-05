今井は「どういうピッチングをするか楽しみ」西武の西口文也監督は5日、埼玉県所沢市の球団事務所での仕事始めに出席した。今季の“残留”が決まった高橋光成投手についても言及。「本人としては残念かもしれないけど、心強い」と語った。オフには今井達也投手と高橋光がポスティングシステムを行使。今井はアストロズ入りが決まり、現地5日（日本時間6日）に入団会見を控えている。西口監督は「今井が向こうでどういうピッチ