今井は「どういうピッチングをするか楽しみ」

西武の西口文也監督は5日、埼玉県所沢市の球団事務所での仕事始めに出席した。今季の“残留”が決まった高橋光成投手についても言及。「本人としては残念かもしれないけど、心強い」と語った。

オフには今井達也投手と高橋光がポスティングシステムを行使。今井はアストロズ入りが決まり、現地5日（日本時間6日）に入団会見を控えている。西口監督は「今井が向こうでどういうピッチングをするか楽しみ。ワクワクしてます」と語った。

高橋光は西武へ残留することが4日に発表されていた。西口監督は「本人としては残念かもしれないけど、チームにとって大きな戦力が戻ってきて、心強い」とコメント。「本人もやっぱりね。1年間しっかりとローテを守って、しっかり投げたいという気持ちだと思うので。キャンプから見ていきたいと思います」と期待した。

チームにとっては計算できる先発投手が“戻ってきた”ことになる。2024年には開幕11連敗という不名誉記録もあったが、昨季は24試合で8勝9敗、防御率3.04の成績を収めていた。「投球内容的には悪くはない。まあ打破してくれたらね。打って光成を助けてあげることになって、またそれで勝ちが増えてくることによってね。やっぱり気持ち的にも変わってくると思います」と話した。（Full-Count編集部）