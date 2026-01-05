¿Íµ¤Àê¤¤»Õ¤ÎLove Me Do¤µ¤ó¤¬¡¢º£·î¤Î±¿Àª¤ò12À±ºÂÊÌ¤ËÀê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ã2026Ç¯1·î¤ÎÍ½¸À¡ä1·î¤ÎÂè4½µ¤Ï·ãÆ°¤ÎÅ¸³«¡ª12À±ºÂÊÌ¤Ë¡¢º£·î¤Î±¿Àª¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡ª¡ü¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡Ê3¡¿21¡Á4¡¿19¡Ë¿®Íê¤òÂ÷¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¡¢ÀÕÇ¤¤ò¼Â´¶¤¹¤ë»þµ¨¡£ÌµÍý¤ò¤·¤¹¤®¤ºÍê¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï³èÍÑ¤·¤Æ¡£Ãù¤áÊý¤ä»È¤¤Êý¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤¹¤ë¤È²È·×¤ÎÌ¤Íè¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ãlucky¡ä26Æü¡¢ÁÝ½üµ¡¡¢¥­¥Ã¥Á¥ó¥¿¥¤¥Þ¡¼¡ü¤ª¤¦¤·ºÂ¡Ê4¡¿20¡Á5¡¿20¡ËÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤¬É½¤Ë½Ð