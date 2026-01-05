日常の気になる疑問を解決！回転寿司にはなぜ温かい緑茶が置いてあるの？知って楽しいおもしろ雑学を友達や家族にも教えてあげよう。知って楽しい！おもしろ雑学Q.回転寿司にはなぜ温かい緑茶が置いてあるの？A.衛生管理や味の口直し、粉茶で作りやすいなどの実用性から定着しました。（回転寿司評論家米川伸生さん）回転寿司の卓上に必ずといっていいほど置かれている“温かい緑茶”。当たり前すぎて意識されないが、実はこ