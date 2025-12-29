巨人からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた岡本和真内野手（２９）が３日（日本時間４日）、ブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億２０００万円）で契約合意した。複数の現地メディアが報じた。４５日間の交渉期限が４日（同５日）に迫っていた中で、電撃的に決まった。巨人軍オーナー付特別顧問で、かつて監督として岡本を指導した原辰徳氏が、海を渡る愛弟子にエールを送った。和真、ブ