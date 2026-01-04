Netflixで2026年1月15日（木）より世界独占配信がスタートするアニメ『プリズム輪舞曲』のトークイベント付き特別先行上映会が、12月22日（月）にアニメイト池袋本店・アニメイトシアターで開催された。『プリズム輪舞曲』は、累計発行部数6100万部突破の大ヒットコミック『花より男子』の作者である神尾葉子が原作・キャラクター原案・脚本を担当。アニメ『進撃の巨人』などで知られるWIT STUDIOがアニメーション制作、アニメ『B: