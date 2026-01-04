『WIRED』日本版が2013年にスタートした「CREATIVE HACK AWARD 2025」（以下、ハックアワード）は、従来の枠組みを超えた革新的なアイデアや感情を世に示し、社会の既成概念を揺るがす創造的な取り組みを表彰してきた。2025年は3作品が選ばれた特別賞。そのひとつ、栗原一貴による「栗原式インパクトボタン」のプロジェクトの背景と評価を紹介する。