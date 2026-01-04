リーグ連覇と日本一奪回を果たした２０２５年のソフトバンク。結果だけを見れば圧倒的だが、開幕直後は主力に故障者が相次いで最下位に低迷するなど、決して順風満帆な戦いではなかった。ホークスＯＢで本紙評論家の加藤伸一氏が、２６年を見据えたチームづくりを前編、後編の２回に分けて語る。前編は野手陣を中心に、勝ち続けるために求められる戦力の厚みと、世代のつなぎ方に焦点を当てる。【インハイアウトロー・加藤伸一】