滅びゆく星で新たな戦いが始まる！シリーズ最終章『TRIGUN STARGAZE』、1月10日（土）23：00からの放送開始まで1週間、今からでも追いつける！5分でわかる『TRIGUN STAMPEDE』が公開。メリルと一緒にこれまでのヴァッシュたちの旅を振り返ろう。＞＞＞5分でわかる『TRIGUN STAMPEDE』場面カットをチェック！（写真7点）1995年〜2007年にわたり連載された内藤泰弘による人気ガンアクションコミック『トライガン』。砂漠の星 ノ