【TRIGUN STARGAZE】放送まで1週間！ 5分でわかる『TRIGUN STARGAZE』公開
滅びゆく星で新たな戦いが始まる！ シリーズ最終章『TRIGUN STARGAZE』、1月10日（土）23：00からの放送開始まで1週間、今からでも追いつける！ 5分でわかる『TRIGUN STAMPEDE』が公開。メリルと一緒にこれまでのヴァッシュたちの旅を振り返ろう。
＞＞＞5分でわかる『TRIGUN STAMPEDE』場面カットをチェック！（写真7点）
1995年〜2007年にわたり連載された内藤泰弘による人気ガンアクションコミック『トライガン』。砂漠の星 ノーマンズランドを舞台とした壮大で作りこまれた世界観と、主人公・ヴァッシュが紡ぎだす己の運命へと立ち向かう戦いと葛藤は、今なお世界中で愛されている。
そんな不朽の名作が、アニメスタジオ「オレンジ」と各界のエキスパートたちにより、『TRIGUN STAMPEDE』として再始動。新生・トライガンとして世に放たれた。最新の3DCG技術を用い、細部まで作りこまれた圧倒的な映像美、TVアニメとは思えない熱量・スケールで描かれ、作品ファンだけでなく、多くのアニメファンをうならせた。
そして待望のシリーズ最終章『TRIGUN STARGAZE』がいよいよ2026年1月に放送決定。世界を巻き込み街ひとつまるごと壊滅状態に追い込んだ＜ロスト・ジュライ＞から2年半後の世界。不殺を誓ったガンマン「ヴァッシュ・ザ・スタンピード」と人類の殲滅をもくろむヴァッシュの兄「ミリオンズ・ナイヴズ」との最後の戦いがついにアニメーションで描かれる。
25年3月に『TRIGUN STARGAZE』のティザービジュアルが公開されると、SNSでは【トライガン】、キャッチコピー【生きて、苦しめ。】がトレンド入り。日本国内のみならず、海外でもシリーズ最終章の幕開けに大きな盛り上がりを見せている。
そんな『TRIGUN STARGAZE』の初回放送となる1月10日まで、残りの1週間。今からでもいっきに『TRIGUN STARGAZE』に追いつける、 ”5分でわかる『TRIGUN STAMPEDE』” が公開となった。
ヴァッシュと出会い、そして街ひとつをまるごと壊滅状態に追い込んだ〈ロスト・ジュライ〉まで、その真相を伝えるべくヴァッシュを探し続けるメリル（声・あんどうさくら）による新規ナレーションとともに『TRIGUN STAMPEDE』を振り返ろう。
（C） 2026 内藤泰弘・少年画報社／「TRIGUN STARGAZE」製作委員会
