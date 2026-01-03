『名探偵コナン』30周年の幕開け！エピソード ”ZERO” 工藤新一水族館事件、快斗＆青子の新ビジュアルが公開。原作者やキャストの ”思い出主題歌” を発表！青山剛昌先生「とにかく歌詞と曲が良くて…」 公式 YouTube で歴代 OP・ED を一挙公開。『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった