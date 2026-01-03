【名探偵コナン】30周年幕開け！ 快斗＆青子の新ビジュアル公開 “思い出主題歌” も発表
『名探偵コナン』30周年の幕開け！ エピソード ”ZERO” 工藤新一水族館事件、快斗＆青子の新ビジュアルが公開。原作者やキャストの ”思い出主題歌” を発表！ 青山剛昌先生「とにかく歌詞と曲が良くて…」 公式 YouTube で歴代 OP・ED を一挙公開。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
ついに、TVアニメ『名探偵コナン』が記念すべき30周年YEARへ突入。その幕開けを飾る最初の放送は、1月3日（土）夕方4時30分からオンエアされた1時間スペシャル「エピソード ”ZERO” 工藤新一水族館事件」。
今回のスペシャルでは、シリーズの原点を思い起こさせる特別な演出が実現。なんと、初代オープニング曲のザ・ハイロウズ『胸がドキドキ』と、初代エンディング曲の ZIGGY『STEP BY STEP』が流れるサプライズ！ このオープニング＆エンディング映像では、当時をオマージュしながらも、この30年で広がり続けてきたコナンの壮大な世界観も表現。懐かしさと新しさが融合し、心を震わせるエモーショナルな映像となっている。ぜひ本編と合わせてTVerで楽しんでほしい。
また放送では、原作者・青山剛昌先生と江戸川コナン役・高山みなみ、工藤新一役・山口勝平、毛利蘭役・山崎和佳奈の４名が、思い出深いテレビ主題歌を発表。これに合わせて、【アニメ】名探偵コナン公式YouTube では、歴代のオープニングとエンディングの映像を一挙公開。30年の歩みを彩ってきた数々の名曲と映像を振り返ることができる。
＜思い出主題歌企画＞
◆原作者 青山剛昌先生：ZARD『運命のルーレット廻して』
「とにかく歌詞と曲が良くて、音痴のオレが思わず口ずさんでしまってたのを思い出します（笑）」
◆江戸川コナン役 高山みなみさん：倉木麻衣『Your Best Friend』
「トロッコを漕ぐ可愛い二人が印象的です。幼い頃のワンシーンを見たような気持ちになりました。」
◆毛利蘭役 山崎和佳奈さん：倉木麻衣『Secret of my heart』
「曲のサビを蘭が歌っているようなあのエンディング映像が、今も胸に残っています。」
◆工藤新一役 山口勝平さん：倉木麻衣『薔薇色の人生』
「新一と蘭が晴れて恋人になった記念すべき回「紅の修学旅行」のオープニング曲なので印象に残っています。」
さらに、放送後には黒羽快斗と中森青子の新ビジュアルが公開。新一が下見中に目撃した、トロピカルランドの噴水前でアイスクリームを片手に談笑する二人の姿が描かれている。実はこの快斗と青子は、2025年9月に公開された『水族館を楽しむ新一と蘭』のビジュアルの右下に映る ”二つの影” として匂わせられていたもので、今回その全貌がついに明かされることとなった。
また、両ビジュアルは連動しており、映像が回転することで、新一と蘭の水族館ビジュアルから、快斗と青子の噴水ビジュアルへと切り替わるスペシャル動画も公開。あわせて、快斗（怪盗キッド）が活躍するエピソード 「キッド VS 白馬 青の玉座（アズール・スローン）」のアニメ放送決定も発表！ 続報をお待ちください。
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
