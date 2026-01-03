ノートを見開きにすると、中央が盛り上がって書きにくい──。そんな不便を解消すべく、見開きのページが完全な平面になる「ウルトラフラット製本」と呼ばれる技術が誕生した。これにより、紙の体験価値にどんな革新がもたらされるのか。