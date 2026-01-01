プロデューサーの高橋弘樹氏が１日までに更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＲｅＨａｃＱまったり年越し生配信」に出演し、局員の流出が止まらないフジテレビの現状を明かした。配信では元広島県安芸高田市市長の石丸伸二氏、経済ジャーナリストの後藤達也氏の３人がリモートでトークを展開。元テレビ東京のテレビプロデューサーの佐久間宣行氏が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで「この年末、たくさんのテレビ局員が辞めま