大谷がSNS更新…「HAPPY NEW YEAR !2026」ドジャース・大谷翔平投手は1日、自身のインスタグラムを更新し、新年の挨拶を行った。「今年もよろしくお願いします」として年賀状風の画像を投稿。愛らしいデコピンが散りばめられた1枚に「デコピン可愛いな」「新年からほっこり」とファンも笑顔になった。ロサンゼルスは日本時間17時に新年を迎えた。その直後に大谷はSNSを更新。「HAPPY NEW YEAR !2026今年もよろしくお願い