【ニューヨーク共同】米紙ニューヨーク・タイムズ電子版は12月31日、トランプ米政権がベネズエラへの軍事的圧力を強め始めた2025年秋以降、同国内で拘束される米国人が増えていると報じた。米当局者の話としている。ベネズエラの反米マドゥロ政権が米国との交渉材料に利用しようとしている可能性がある。同紙によると、拘束された米国人の一部は正当な理由で刑事訴追された一方、米政府は少なくとも2人については不当な拘束と