将棋の藤井聡太六冠（２３＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将）がこのほどデイリースポーツなどの取材に応じた。１０月に王座のタイトルを失冠するも、１１月には永世竜王の称号を獲得し、史上最年少で永世三冠となった２５年を総括。デビューから１０年、年男として迎えることになる２６年への思いなども語った。２５年の盤上を「新しい指し方を少し試みたという一面もあったと思います。成果もある程度ありました」と、手