Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢¿ÆÀÌ¤äÍ§¿Í¤È¤ÎºÆ²ñ¤ä²ÈÂ²¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤¬½Å¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»×¤ï¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£³Ú¤·¤¤¤Ï¤º¤ÎÄ¹´üµÙ²Ë¤¬¡¢Ëº¤ìÆñ¤¤»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ ¢¡¿ÆÀÌ°ìÆ±¤Ç¤ÎÇ¯±Û¤·¤¬°ìÅ¾¡Ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬ÌÔ°Ò¤ò¤Õ¤ë¤¦ Æ£Àî¤µ¤ä¤«¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦20Âå¡Ë¤ÏºòÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¿ÆÀÌ¤Ç¤ÎÇ¯±Û¤·¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£Âç¿Í¤È»Ò¤É¤â¤¬Æó½½¿ô¿Í¤â½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ê¤éÆø¤ä¤«¤Ê¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸¼´Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«