¸µÃ¶¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤¬ÌÜÅªNEXCOÃæÆüËÜ¤Ï2025Ç¯12·î19Æü¡¢¸µÆü¤Ë°ìÉôÆ»Ï©¤ª¤è¤Ó¥Ñ¡¼¥­¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¡ÊPA¡Ë¤Çµ¬À©¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÊÄº¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡©¡Û¤³¤ì¤¬¸µÃ¶¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëµ¬À©¤Î³µÍ×¤Ç¤¹¡Ê²èÁü¡ËÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Ï2026Ç¯1·î1Æü3»þ¤«¤é7»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡¢Í³ÈæPA¡Ê²¼¤êÀþ¡Ë¤òÊÄº¿¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢PAÉÕ¶á¤ÇÏ©¸ªµ¬À©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Í³ÈæPA¡Ê¾å¤êÀþ¡ËÉÕ¶á¤Ç¤ÏÏ©¸ªµ¬À©¤Î¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¡¢PA¤ÎÊÄº¿¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿2025Ç¯12·î31Æü22»þ¤«