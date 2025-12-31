¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¡Ö½éÆü¤Î½ÐÂÔ¤Á¡×¤µ¤»¤Þ¤»¤ó!? ÆüËÜÍ¿ô¤Î¡Ö³¤¤Ë¶á¤¤PA¡×2¤«½êÊÄº¿ ËÜÀþ¾å¤â¤¬¤Ã¤Á¤ê¥¬¡¼¥É¤Ç¡È»ö¸ÎËÉ»ß¡É
¸µÃ¶¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤¬ÌÜÅª
¡¡NEXCOÃæÆüËÜ¤Ï2025Ç¯12·î19Æü¡¢¸µÆü¤Ë°ìÉôÆ»Ï©¤ª¤è¤Ó¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¡ÊPA¡Ë¤Çµ¬À©¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÊÄº¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡©¡Û¤³¤ì¤¬¸µÃ¶¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëµ¬À©¤Î³µÍ×¤Ç¤¹¡Ê²èÁü¡Ë
¡¡ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Ï2026Ç¯1·î1Æü3»þ¤«¤é7»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡¢Í³ÈæPA¡Ê²¼¤êÀþ¡Ë¤òÊÄº¿¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢PAÉÕ¶á¤ÇÏ©¸ªµ¬À©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Í³ÈæPA¡Ê¾å¤êÀþ¡ËÉÕ¶á¤Ç¤ÏÏ©¸ªµ¬À©¤Î¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¡¢PA¤ÎÊÄº¿¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿2025Ç¯12·î31Æü22»þ¤«¤éÍâ1·î1Æü7»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡¢À¾¾ÅBP²¼¤êÀþ¤Ç¤ÏÀ¾¾ÅPA¤òÊÄº¿¤·¡¢À¾¾ÅÆóµÜIC¡ÁÀÐ¶¶ICÉÕ¶á¤ËÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÈó¾ïÃó¼ÖÂÓ15¤«½ê¤âÊÄº¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Í³ÈæPA¤ÈÀ¾¾ÅPA¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÁ´¹ñÅª¤Ë³¤¤Ë¶á¤¤PA¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö½éÆü¤Î½Ð¡×¤ò¸«Êª¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤Î½¸Ãæ¤Ë¤è¤ëÄÉÆÍ»ö¸Î¤ä¡¢ËÜÀþÏ©¸ª¤Ç¤ÎÃó¼Ö¡¢PAº®»¨¤ËÈ¼¤¦ÂÔ¤Á¼ÖÎ¾¤Ø¤ÎÄÉÆÍ»ö¸Î¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤Îµ¬À©¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¹ÓÅ·¤Î¾ì¹ç¤Ï¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
