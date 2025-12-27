またしてもインスタグラムのストーリーズに登場ワールドシリーズMVPに輝くなどの大活躍を見せた、ドジャースの山本由伸投手のクリスマスの過ごし方に日米が注目している。イブの24日夜に公開された2ショットに続き、新たな写真がSNSに投稿された。今回も新たな山本写真を公開したのは、同い年で2016年のドラフトでオリックスに入団した同期の山崎颯一郎投手。イブの夜に公開したカニの水槽を前にした2ショットに続き、今度は焼